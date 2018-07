Air France terá 3 voos semanais de Brasília a Paris A Air France terá três voos semanais saindo do Aeroporto Internacional de Brasília para o Charles de Gaulle, em Paris, a partir de 31 de março de 2014. Os voos serão realizados com o modelo Boeing 777-200, com capacidade para 309 passageiros, com partidas da capital brasileira às segundas, quartas e sextas-feiras, às 22h50. As aeronaves que saem da França pousarão em Brasília às 19h10.