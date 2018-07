Air France terá de pagar tratamento a parentes de vítima A desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Denise Levy Tredler decidiu hoje, em segunda instância, condenar a Air France a pagar tratamento psicológico e psiquiátrico aos parentes dependentes financeiramente de um empresário vítima do acidente com o voo 447, que caiu no oceano no último dia 31 de maio. De acordo com a decisão, pai, mãe, irmã, mulher e três filhos do empresário terão direito a receber, cada um, o valor equivalente a sete salários mínimos - cerca de R$ 3,2 mil - ao mês para custear os tratamentos durante 24 meses.