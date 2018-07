Air France trocará sensores em dias, dizem pilotos

A Air France afirmou que está acelerando as trocas dos sensores por conta de suspeitas de que eles teriam congelado durante uma tempestade em alta altitude e, por consequência, oferecido informações equivocadas sobre a velocidade do avião. Estas informações incorretas de velocidade teriam levado os pilotos a reduzir ou acelerar a velocidade do Airbus, causando o acidente, avaliam alguns peritos.

"A administração da Air France reuniu-se com os sindicatos de pilotos ontem à noite para informar sobre a substituição dos sensores de velocidade e deu um calendário extremamente curto (...) de poucos dias", disse hoje o porta-voz do sindicato SNPL, Erick Derivry. A Air France não comentou a declaração.

Autoridades da Airbus, da Air France e investigadores do acidente não confirmaram a relação entre os sensores e a queda, mas todos fizeram advertências aos pilotos para que mantenham atenção a eventuais leituras contraditórias dos aparelhos de velocidade. Segundo um memorando obtido pela agência Associated France Press, a Air France teria alertado pilotos em novembro sobre um "significante número de incidentes" com os sensores. Dois pilotos da Air France confirmaram a autenticidade do documento. As informações são da Dow Jones.