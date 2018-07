Air France trocou sensores de velocidade, diz sindicato A Air-France-KLM atualizou todos os sensores de velocidade aérea (pitots) de seus aviões de modelo Airbus A330 e A340, informou hoje o porta-voz do Sindicato Nacional dos Pilotos de Linha (SNPL), Erick Derivry. A medida foi tomada depois da queda do A330, que fazia o trajeto Rio de Janeiro-Paris, no Oceano Atlântico, em 31 de maio. Investigações sobre a queda do voo AF 447, que levava 228 pessoas a bordo, estão concentradas em interpretações contraditórias dos sensores de velocidade aérea. A Airbus insiste que não há prova de que os pitots tenham causado o acidente.