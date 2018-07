AIR repudia assassinato de radialista na BA A Associação Internacional de Radiodifusão (AIR) emitiu, hoje (quarta-feira), uma nota de repúdio ao assassinato do radialista Laércio de Souza, de 40 anos. Profissional da Rádio Sucesso, de Camaçari, região metropolitana de Salvador, Souza foi morto a tiros no início da tarde de ontem (terça-feira), no bairro Jardim Renato, considerado um dos mais violentos do município vizinho de Simões Filho.