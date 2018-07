Airbus deve lançar jatos A330-800/900neo em feira na semana que vem

O A330-800neo e o A330-900neo serão as versões aprimoradas do A330-200 e do A330-300, respectivamente, e incluem algumas melhorias na cabine e maior alcance em milhas náuticas. A Airbus também estudará formas de melhorar o uso do espaço no piso.

Conforme foi noticiado pela Reuters em junho, o anúncio da semana que vem ressaltará principalmente a eficiência 14 por cento maior no uso do combustíveis e uma nova versão do motor Rolls-Royce Trent, mas também acelerará o fim do A350-800, cujas vendas foram fracas.

A Airbus se recusou a comentar o tema. "Não comentamos boatos sobre a feira aérea", disse um porta voz.

Espera-se que companhias de leasing estejam entre as primeiras compradoras, mas não estava imediatamente claro se o lançamento estará sujeito a mais aprovações do Conselho.

No mercado desde os anos de 1990, o A330 é o jato de dois corredores mais vendido da Airbus.

(Por Tim Hepher)