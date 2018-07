Airbus diz que aeronave A330 é 'muito confiável' O diretor-operacional da Airbus, John Leahy, declarou hoje que o A330 é uma aeronave "muito confiável", mas não quis comentar sobre os possíveis motivos do acidente com o voo 447, da Air France, que caiu no Oceano Atlântico há uma semana próximo ao arquipélago de Fernando de Noronha (PE). "É um tanto precoce especular sobre este ponto. Vamos deixar que os investigadores continuem as investigações", afirmou Leahy.