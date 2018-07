Airbus financiará buscas das caixas-pretas do voo 447 A fabricante de aviões Airbus está disposta a gastar até ? 20 milhões (R$ 53,234 milhões) para ajudar nas buscas pelas caixas-pretas do A330 da Air France que fazia o voo 447 entre o Rio de Janeiro e Paris e que caiu no Oceano Atlântico em 1º de junho, matando 228 pessoas. A informação foi publicada na edição desta quinta-feira do jornal francês de negócios La Tribune.