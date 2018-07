Airbus prevê melhora nas encomendas só em 2011

Williams disse que 2010 será um "ano de consolidação" para a indústria mundial de aviação, mas que o pior da retração parece ter ficado para trás. "Acredito que a recuperação será em forma de V, no lugar de forma de W, como temíamos", disse o executivo.

A Airbus espera entregar este ano aproximadamente o mesmo número de aviões que em 2009, quando entregou 498 aeronaves. O grupo deve produzir 20 A380s este ano, enquanto o modelo A350 está no caminho certo para fazer seu primeiro voo em 2012. Williams preferiu não comentar sobre as conversas com clientes para o financiamento do avião de transporte militar A400M, dizendo somente que as conversas estão em andamento.

Um representante do Ministério da Defesa da Alemanha disse que os sete países compradores do A400M apresentaram uma oferta final de financiamento para a Airbus. Eles concordaram com um aumento de 2 bilhões nos custos e ofereceram garantias de exportação de 1,5 bilhão.