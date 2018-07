A medida afeta os modelos A330 e A340 equipados com sensores fabricados pela francesa Thales, como o A330 da Air France, que caiu no oceano Atlântico no dia 31 de maio durante a rota Rio de Janeiro-Paris.

A Airbus divulgou um boletim às companhias aéreas nesta quinta-feira pedindo para que façam a troca de ao menos dois dos três sensores, conhecidos como tubos de Pitot, de cada aeronave.

(Reportagem de Tim Hepher)