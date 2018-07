Ajax vence arquirrival Feyenoord, mas PSV continua na ponta AMSTERDÃ 21 Set - Ricardo van Rhijn marcou no começo da partida e deu ao atual campeão Ajax a vitória por 1 a 0, fora de casa, sobre o arquirrival Feyenoord, neste domingo, mas quatro gols do PSV asseguraram que o time permanecesse na ponta do Campeonato Holandês.