Ajuda demora para chegar a Mianmar; há risco de novo ciclone O desespero do 1,5 milhão de pessoas afetadas pelo ciclone em Mianmar aumentou nesta quarta-feira, já que a ajuda estrangeira chega lentamente e os agentes humanitários sofrem para chegar às áreas mais severamente atingidas. O aviso norte-americano de que uma depressão tropical no sudoeste de Yangon pode se transformar em um novo ciclone nas próximas 24 horas aumentou o temor de que uma nova tragédia aconteça. Em maio, um ciclone deixou 100 mil mortos ou desaparecidos no delta de Irrawaddy. "É terrível. Isso é sempre outro motivo de preocupação quando há um grande desastre, que haja novas catástrofes que afetem as pessoas", disse Amanda Pitt, porta-voz do escritório de assutos humanitários da ONU, em uma entrevista coletiva em Bangcoc. Enquanto isso, o governo de Mianmar tomou uma atitude direcionada a quem critica o país por dificultar a ajuda estrangeira: convidou 160 pessoas de Bangladesh, China, Índia e Tailândia para ajudá-la nos esforços humanitários. Mas isso é somente uma pequena fração do que as vítimas precisam.