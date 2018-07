Ajude a eleger o melhor picadinho

O Júri Popular é tradição do Prêmio Paladar. Todo ano, enquanto jornalistas do caderno e um time de leitores-jurados escolhidos em um concurso saem provando (sem se identificar) pratos em diferentes categorias, os leitores do Paladar são convocados a dar sua opinião em uma categoria especial, elegendo um prato popular na cidade.

Em 2006, o voto popular deu à pizzaria Bruno o título de melhor pizza de São Paulo. Em 2007, foi a vez da feijoada do Bolinha. Um ano depois, em 2008, a picanha grelhada do Varanda Grill foi a campeã. Os leitores escolheram o couvert do restaurante Carlota como o melhor de São Paulo em 2009. E em 2010 o prêmio do Júri Popular foi para o hambúrguer do Hamburguinho.

O picadinho pode ser feito com diferentes cortes de carne - filé mignon, alcatra, coxão mole - em cubos grandes ou pequenos. Geralmente é acompanhado de arroz, farofa, ovo frito e banana a milanesa. O resultado? Isso você só vai descobrir no dia 1.º de dezembro. Até lá, resta votar e torcer para o seu preferido.