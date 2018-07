Ajuste os olhos O que, para uma criança, pode ser melhor do que quase entrar no filme? Não por acaso cresce tanto o número de produções infantis em 3D. Mas há um problema: os óculos de adulto em criança funcionam para tirar fotos engraçadas, mas não na prática. Assim começam a aparecer as primeiras versões infantis do acessório. Dia 13 de julho, testamos o do Cinépolis JK Iguatemi, disponível em todas as sessões em 3D; e dia 15 foi a vez do IMAX do Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, onde nem a moça da bilheteria sabia da existência do artigo - a rede UCI promete lançá-los no segundo semestre. É questão de tempo, portanto, para surgirem mais ações divertidas para os fofuchos, como a de 'Happy Feet 2', que distribuiu óculos em formato especial e as crianças amaram.