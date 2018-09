AL cria comissão especial para reconstruir municípios

A comissão especial será composta por representantes da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), do Serviço de Engenharia do Estado (Serveal), Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas (DER), Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), que farão a gestão das ações de acordo com suas funções.

Segundo o governo, entre os trabalhos, o Serveal irá percorrer os municípios mais afetados pelas enchentes, levantando a quantidade de casas e prédios públicos destruídos, para que se possa iniciar a reconstrução. Os dados devem ser concluídos ainda no fim desta semana e, então, serão encaminhados à Defesa Civil Estadual.

Enquanto isso, o DER trabalha na recuperação de pontes e estradas a fim de permitir o acesso aos municípios. A Casal, por sua vez, irá recuperar os sistemas de abastecimento de água rompidos pelas enxurradas.