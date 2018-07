AL decreta estado de urgência para reformar delegacias O governador de Alagoas, Teotonio Vilela Filho (PSDB), decretou hoje Estado de Urgência Administrativa na Secretaria de Defesa Social. A medida foi solicitada pelo secretário estadual de Defesa Social, delegado Paulo Rubim, com o objetivo de suspender licitações e facilitar a contratação de empresas que irão realizar as obras de reforma das delegacias. O decreto deve ser publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira.