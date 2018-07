Al Gore apóia Obama e diz que EUA precisam de nova visão O ex-vice-presidente Al Gore prometeu na segunda-feira fazer tudo o que puder para ajudar Barack Obama a chegar à Casa Branca, dizendo que é crucial para os Estados Unidos ter não só um novo líder, mas também uma nova visão para seu futuro. Gore, uma das figuras mais proeminentes do Partido Democrata, conhecido ao redor do mundo pelo combate à mudança climática, apoiou Obama publicamente pela primeira vez em um comício em Detroit. Ele relembrou sua própria candidatura presidencial em 2000 para pedir ao partido que apóie o senador por Illinois nas eleições de novembro, nas quais enfrentará o republicano John McCain. "Vá por mim, as eleições importam", disse Gore, que perdeu para George W. Bush há oito anos, em meio a uma disputa pelos votos na Flórida. Gore obteve o maior número de votos populares em nível nacional, mas Bush foi o vencedor depois que a Suprema Corte decidiu em seu favor. Gore manteve-se neutro enquanto Obama e a ex-primeira-dama Hillary Clinton disputavam a nomeação do partido. Gore foi vice -presidente durante a administração de Bill Clinton, marido de Hillary. Diante de cerca de 20 mil pessoas, Gore criticou duramente Bush e disse que as políticas de McCain são muito parecidas com as do atual presidente. Sobre a decisão de Bush de invadir o Iraque em 2003, Gore disse que ele e Obama se opuseram publicamente a ela, nos meses que a antecederam. "Depois de oito anos com os piores e mais graves erros na política externa em toda a história da nossa nação, precisamos de mudança", disse Gore. "Precisamos de uma nova liderança... não somente um novo chefe de Estado, mas uma nova visão para o futuro da América." Gore ainda comparou Obama ao presidente assassinado John F. Kennedy e lembrou que ficou parado na neve quando tinha 12 anos para acompanhar a posse de Kennedy em 1961.. "Eu sei o que a inspiração dele significou para a minha geração e eu sinto o mesmo espírito nesse auditório", disse. Depois da derrota, a carreira de Gore tem focado a luta contra a mudança climática. Ele escreveu um livro e dirigiu um documentário sobre o assunto, ganhando o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Ele escreveu uma carta a seus correligionários, pedindo para que contribuam para a campanha de Obama. "De hoje até o dia das eleições, pretendo fazer o que puder para garantir que (Obama) seja eleito presidente dos Estados Unidos." "Isso significa muito, obviamente", disse Obama a repórteres quando questionado sobre o apoio. "Já conversamos sobre muitas questões. Muitas giram em torno da mudança climática, energia e meio ambiente. Ele me deu