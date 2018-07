Al Jazeera compra canal a cabo de Al Gore

A emissora não revelou os detalhes acordo no anúncio de quarta-feira, mas analistas estimam o valor do negócio em até 500 milhões de dólares.

A Al Jazeera disse que, com a aquisição, dará início a um novo canal de notícias nos EUA, disponível para mais de 40 milhões de norte-americanos, ante os atuais 4,7 milhões.

O acordo também deixa a Al Jazeera, que opera com o aval do emir do Catar e família, em competição mais acirrada com canais norte-americanos como CNN, MSNBC e Fox.

(Por Sue Zeidler e Liana B. Baker)