Al Qaeda na África diz ter decapitado refém francês, relata agência

Segundo a ANI, que tem laços estreitos com militantes islâmicos, a agência recebeu uma ligação do porta-voz do grupo dizendo que Philippe Verdon havia sido decapitado em 10 de março "em resposta à intervenção militar francesa no norte do Mali".

Verdon era um dos dois reféns franceses sequestrados na cidade de Hombori, no norte do Mali, em novembro de 2011. O Ministério das Relações Exteriores francês não quis comentar.

(Reportagem de Laurent Prieur e John Irish)