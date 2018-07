Al Qaeda no norte da África pede mais mortes de enviados dos EUA O braço da Al Qaeda no norte da África pediu que muçulmanos matem representantes do governo dos Estados Unidos na região em retaliação por um filme considerado insultuoso ao profeta Maomé, e elogiou o assassinato na semana passada do embaixador dos EUA na Líbia e outros três funcionários norte-americanos.