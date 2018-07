Al Shabaab ataca Parlamento da Somália e mata quatro pessoas

A ação, feita pelo mesmo grupo que causou a morte de 67 pessoas em um shopping no Quênia em 2013, começou com um carro-bomba no portão do complexo, que estava fortemente protegido. Depois disso, um homem-bomba detonou explosivos em seu corpo e um tiroteio começou, com duração de quatro horas. Um policial confirmou que quatro colegas morreram. A imprensa local afirmou que o total de mortos pode chegar a dezenas. Testemunhas da Reuters viram quatro corpos no local e um soldado que caiu do telhado do edifício após ser atingido por um tiro. Imagens televisivas da Reuters mostraram uma poça de sangue perto do local da explosão, e um homem com a camisa ensanguentada saindo correndo para longe da região.

Horas após a explosão inicial, um tiroteio e pequenas explosões ainda eram ouvidos no Parlamento. "Estamos por trás do carro-bomba, das explosões e do tiroteio dentro do chamado Parlamento somali, e ainda há fortes batalhas dentro do local", disse o porta-voz do Al Shabaab, xeique Abdiasis Abu Musab. O ataque no Parlamento, um edifício localizado a cerca de 300 metros do palácio presidencial e que é guardado por tropas da Somália e da União Africana, mostra que o grupo ligado à Al Qaeda permanece capaz de atingir o centro de Mogadíscio, apesar de ter sido expulso da capital há dois anos.

(Reportagem de Feisal Omar e Abdi Sheikh)