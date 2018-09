AL tem mais chances de erradicar a malária A América Latina é a região do mundo com a maior chance de erradicar a malária entre todas as zonas atingidas pela doença. Pesquisadores da Universidade da Flórida desenvolveram um banco de dados sobre a incidência da doença e as capacidades políticas, econômicas e técnicas dos países para enfrentá-la. Segundo a pesquisa, dos 99 países afetados pela malária endêmica, 32 estão realizando progressos para acabar com a enfermidade. Ainda de acordo com o estudo, a África Subsaariana é a região menos preparada.