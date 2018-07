Ala moderada do Senado dos EUA vê pacote perto de US$800 bi Senadores republicanos e democratas da ala moderada dos EUA concordaram nesta quinta-feira que o pacote de estímulo econômico deveria ficar próximo dos 800 bilhões de dólares defendido pelo presidente Barack Obama. "Acho que todos nós respeitamos o número do presidente", afirmou o senador democrata Evan Bayh a jornalistas após um reunião a portas fechadas com colegas dos dois partidos. A reunião deve ser retomada mais tarde. A senadora republicana Susan Collins disse que Obama, numa reunião na véspera, a convenceu de que o plano deve ficar "ao redor de 800 bilhões de dólares". "O presidente realmente me convenceu", afirmou ela, acrescentando que acredita que os dois lados podem chegar a um compromisso sobre o pacote.