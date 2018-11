Ala sul do Hospital do Fundão é implodida no Rio Construída nos anos 50 mas jamais concluída e utilizada, a ala sul do Hospital Clementino Fraga Filho, conhecido como Hospital do Fundão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na zona norte da capital fluminense, foi implodida nesta manhã, por volta 7 horas. A opção pela implosão se deveu ao fato de o prédio, de treze andares, ter sofrido um sério abalo estrutural há seis meses. Depois que quatro colunas cederam, para o temor de pacientes, funcionários e estudantes, ainda chegaram a ser feitas intervenções para seu escoramento. Técnicos, no entanto, acabaram concluindo que a reforma sairia mais cara do que a derrubada.