Alagamento bloqueia Rodovia Fernão Dias Até às 20h30, um alagamento interditava totalmente os dois sentidos da Rodovia Fernão Dias na altura do quilômetro 82, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a estrada acumula mais de 5 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo e mais de 3 quilômetros no sentido Minas. Nas outras rodovias que cortam a capital paulista, o tráfego é normal.