Alagamento interdita faixa da Avenida Rebouças, em SP A faixa da direita da Avenida Rebouças, em São Paulo, sentido centro, na altura da Rua Lisboa, está intransitável em função de um alagamento no local, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), provocando 900 metros de congestionamento. A CET também registra acúmulo de água no cruzamento da Avenida Rebouças com a Avenida Brasil, mas nesse trecho os carros conseguem trafegar normalmente.