Alagamento interdita parte do Túnel Anhangabaú, em SP Um ponto de alagamento interditou hoje, por 45 minutos, o Túnel Anhangabaú, no centro de São Paulo, no sentido aeroporto. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista foi bloqueada às 15 horas. As chuvas fortes que atingem a capital paulista colocaram toda a cidade em estado de atenção às 14h30. O mau tempo fechou o Aeroporto de Congonhas por 16 minutos nesta tarde, e causava, por volta das 16h30, 27 pontos de alagamento.