Alagamentos e queda de árvores afetam trânsito em SP

Segundo dados da CET, a Rua João Jacinto, travessa da Rua São Caetano, no centro, está totalmente fechada por causa do alagamento. Os motoristas encontram pontos intransitáveis nas marginais do Tietê e do Pinheiros, onde foram registrados três trechos alagados. Dois deles na pista expressa, sentido Interlagos, um perto da Ponte Roberto Zuccolo e outro perto da Ponte Cidade Universitária. No outro lado, o alagamento está na pista expressa, perto da Ponte Ary Torres.

Na Marginal do Tietê, cinco pontos de alagamento atrapalham o trânsito. No sentido Lapa, os trechos alagados estão na pista central, perto da Ponte das Bandeiras, na local, perto da Ponte do Piqueri e da Ponte da Vila Guilherme. Do outro lado, a pista central tem alagamento na altura dos números 11.837 e 5.111.

Outros trechos com problema de alagamento estão na Avenida Santo Amaro, sentido Centro, altura do número 2.869, Estrada do M''Boi Mirim, sentido centro, e na Avenida Paulo VI, junto à rua Lisboa.

Árvores

Duas árvores de grande porte caíram na manhã desta quarta-feira na região da Saúde, na zona sul, e interditam parte da via. Uma delas na Rua Dias Penteado, perto da Avenida Padre Lourenço, e outra na Avenida Bosque da Saúde, onde a fiação da Eletropaulo foi atingida.

Semáforos

A chuva também prejudica o funcionamento de ao menos 21 semáforos na cidade. Alguns deles estão na Avenida Zaki Narchi, com Avenida General Ataliba Leonel, Rua Dr. Renato Paes de Barros, Avenida Olavo Fontoura, Avenida Cupecê e Rua São Joaquim.

A cidade registrava às 8h30, 111 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. A Radial Leste e a Marginal do Tietê eram as vias com maior trecho de lentidão. A Radial registrava oito quilômetros de trânsito lento no sentido centro, entre o Viaduto Pires do Rio e Rua Divinolândia. Já a pista local da marginal estava com 6,5 quilômetros de morosidade no sentido Lapa, entre a Rua da Coroa e Ponte Aricanduva.