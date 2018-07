Alagamentos interditam avenidas em São Paulo

A Rua Turiassu também está interditada por um alagamento, nas três faixas do sentido bairro. Já a Avenida Cruzeiro do Sul tem um ponto de alagamento que interdita as faixas do sentido Ipiranga, da Avenida Zaki Narchi até o Metrô Santana.

As marginais também têm dois pontos críticos intransitáveis. A pista local da Marginal do Tietê está totalmente interditadas na altura da Ponte Atílio Fontana, enquanto a Marginal do Pinheiros tem uma faixa interditadas, sentido Castello Branco, na altura da Rua do Sumidouro.

Até às 18h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava apenas 10 km de engarrafamento. Às 19h30 já eram 35 quilômetros.