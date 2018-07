Alagamentos prejudicam circulação de trens no Rio A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro provocou alagamentos que prejudicaram nesta manhã a circulação de trens na cidade. A estação São Francisco Xavier, da Supervia, no ramal Santa Cruz, estava fechada desde as 5h40. Técnicos da empresa estavam no local, por volta das 7h30, para normalizar a situação. A estação estava programada para ser reaberta por volta das 8 horas.