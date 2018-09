Alagoas encontra mais uma vítima da chuva e chega a 35

O corpo de um homem de 28 anos, identificado como Fábio da Silva, foi localizado no leito do Rio Canhoto, no povoado Santo Antônio da Lavagem, na zona rural do município de União dos Palmares. O corpo foi encontrado ontem por populares, mas apenas hoje o fato foi comunicado à Delegacia Regional de União dos Palmares, que acionou o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate.

Em depoimento à polícia, uma irmã da vítima disse que Fábio teria caído no rio quando tentava atravessar uma ponte, no domingo, quando o nível da água ainda estava alto. Depois de resgatado, seu corpo foi levado para a delegacia do município, onde ficou até a início da tarde à espera de uma equipe do Instituto Médico Legal de Maceió (IML).

Energia

O presidente da Eletrobras, Pedro Hosken, anunciou hoje que a empresa vai investir R$ 60 milhões para recuperar o sistema elétrico dos municípios atingidos pelas enchentes em Alagoas. Segundo Hosken, mais de 71 mil pessoas ficaram sem energia elétrica no Estado logo após a tragédia. Uma semana depois, esse número foi reduzido para 13 mil.

Hosken disse que três municípios alagoanos continuam sem energia elétrica: Branquinha, São José da Laje e Ibateguara. Outros estariam recebendo o fornecimento parcial. No entanto, a empresa espera que o fornecimento seja normalizado ainda este mês. "Para restabelecer o sistema nessas localidades, é necessário recuperar um trecho de cerca de 300 metros da subestação de União dos Palmares, e esse trabalho já está sendo feito", explicou.