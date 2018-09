Alagoas recebe hospital de campanha do Exército

Outros hospital de campanha, mas com estrutura de lona e trailers, já estão funcionando no interior do Estado. Um de atendimento médico ambulatorial, no município de Santana do Mundaú, e outro para atendimento de primeiros socorros na cidade de Branquinha, que foi a mais destruída pelas enchentes em Alagoas. Segundo a prefeita Ana Renata da Purificação (PMDB), todos os prédios públicos foram destruídos pelas cheias. "A prefeitura de Branquinha está funcionando, de forma improvisada, numa salinha de um posto de gasolina, na entrada da cidade. Nessa salinha estão concentradas todas as secretarias municipais, mas nós vamos sair dessa", afirmou a prefeita.

Em Alagoas, 15 municípios decretaram estado de calamidade pública e quatro estão em situação de emergência. O secretário da Saúde, Herbert Motta, disse que sobrevoou os municípios atingidos pelas enchentes no último final de semana, acompanhado de autoridades de saúde e da Defesa Civil de Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Segundo Motta, 43 unidades de saúde foram destruídas nas cidades atingidas pelas enchentes. De acordo com o secretário, a reconstrução dessas unidades de saúde levará entre seis meses a um ano. "Por isso, é importante a ajuda que estamos recebendo do Exército com o hospital, que já foi utilizada em países e cidades em que ocorreram tragédias", afirmou. Até o final de semana, deve chegar a Maceió uma equipe de engenharia de Santa Catarina, que atuou no estudo de áreas afetadas pelas chuvas no Sul do País.