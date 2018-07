Alagoas tem 9 mortes e 18 mil casos de dengue no ano A Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas já confirmou nove mortes e 18.314 casos de dengue neste ano, o que significa um aumento de quase 1.000% no número de casos confirmados em comparação com o ano passado, quando foram registrados 1.871 casos. De acordo com a secretaria, outros 12 óbitos e 9.879 casos estão sob investigação.