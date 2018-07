Alarme soa e frustra roubo de caixa eletrônico Quadrilha tentou furtar, por volta das 2h45 de hoje o cofre de um caixa eletrônico do Banco 24 Horas instalado no interior do Supermercado Ótimo, localizado na altura do nº 1.740 da Avenida Presidente Castello Branco, no Jardim Zaira III, em Mauá, no Grande ABC.