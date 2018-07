Alasca emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,5

O tremor aconteceu cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Port Alexander, no sul do Alasca, a uma profundidade de 10 quilômetros, às 6h58 da manhã (horário de Brasília), de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. A magnitude inicial do terremoto tinha sido estimada em 7,7.

O Centro de Alerta de Tsunami do Alasca e da Costa Oeste, localizado em Palmer, no Alasca, emitiu um alerta para as regiões a partir da ilha de Vancouver, no norte do Canadá, até Cape Suckling, no Alasca.

Espera-se que as ondas cheguem primeiramente a Langara, no Estado canadense de British Columbia, e depois avancem para norte e oeste, possivelmente atingindo até a localidade de Homer, na península do Kenai, no Alasca, de acordo com o centro.

Autoridades de Sitka, no sul do Alasca, iniciaram a retirada de moradores de áreas baixas, segundo a estação local de rádio KCAW.

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu British Columbia no dia 27 de outubro e um alerta de tsunami também foi emitido, mas não houve danos.

(Reportagem de Yereth Rosen)