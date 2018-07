Alça ligando Radial à Jacu-Pêssego causa protesto em SP

Lojistas de um quarteirão que terá de ser desapropriado para erguer uma das alças criticaram o fato de não terem sido procurados. Um deles, Robson Baptista Gonçalves, chegou a interpelar o prefeito Fernando Haddad (PT), em busca de uma solução para o problema. "Não tivemos um aviso prévio, nada. Mesmo por meio da Lei de Acesso à Informação, a Dersa omitiu informações necessárias para que pudéssemos tomar alguma providência jurídica", afirmou ele, que é diretor da Associação dos Comerciantes, Empresários e Moradores de Itaquera (Acemi).

Em resposta, o prefeito disse que vai convocar uma reunião para discutir o caso. "Vou designar uma equipe para tratar desse assunto especificamente."

Itaquerão - Ao todo, segundo o proprietário de uma loja de colchões do quarteirão, José Claudio Moreira, de 42 anos, serão afetados cerca de 40 imóveis comerciais. Conforme o governo do Estado, a obra facilitará o acesso à Marginal do Tietê e à Rodovia Ayrton Senna, além de criar alternativa à Radial, melhorando o deslocamento de torcedores na Copa do Mundo. O Estádio Itaquerão fica a poucos quilômetros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.