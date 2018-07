Alcatel-Lucent faz alerta sobre lucro de 2012, ação despenca

As ações da companhia despencavam mais de 15 por cento no começo desta terça-feira, em meio à decepção dos investidores com a demora do presidente-executivo, Ben Verwaayen, em recuperar os negócios da empresa.

O grupo disse que terá um prejuízo operacional ajustado de 40 milhões de euros (49 milhões de dólares) nos três meses até 30 de junho, apesar das vendas superiores a 3,5 bilhões de euros.

O prejuízo no segundo trimestre aconteceu apesar do corte de 100 milhões de euros em gastos ante o mesmo período do ano passado.

A Alcatel-Lucent disse que o segundo semestre de 2012 será "melhor do que o primeiro" com relação à manutenção do padrão sazonal da indústria.

O grupo esperava aumentar a margem de lucro ante os 3,9 por cento do ano passado. A nova estimativa para o fechado do ano sairá quando a companhia anunciar os números do segundo trimestre, em 26 de julho.