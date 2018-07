Alcatel-Lucent vai cortar 5.490 empregos no mundo--sindicato A fabricante francesa de equipamentos de telecomunicações Alcatel-Lucent planeja cortar 5.490 empregos no mundo como parte de um plano de corte de custos anunciado em julho, com 3.300 cortes na Europa (1.430 na França), disse o sindicado francês CFDT nesta quinta-feira.