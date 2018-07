'Alcatrazes e Ilha de Anchieta têm de estar no relatório' O secretário do Meio Ambiente de São Sebastião, Eduardo Hipólito do Rego, criticou o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (Eia/Rima) do projeto por não incluir o Arquipélago dos Alcatrazes e a Ilha Anchieta, em Ubatuba, na zona de influência. "Elas são rotas de navios." Segundo ele, desde que as audiências públicas foram suspensas, há um ano, o projeto não mudou. "A única mudança foi o aumento da área de ampliação, que passaria de 1 milhão de m2 para 1,2 milhão de m2." Para ele, "o projeto é agressivo e poderá haver deterioração ambiental, principalmente no Mangue do Araçá." Hipólito diz que "os dados do Eia/Rima sobre o trânsito provocado pelas carretas são alarmantes". / R.P.