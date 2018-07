Alckmin aceita usar transporte público para ir trabalhar

Alckmin disse que já costuma andar de metrô e trens. Isso, de fato, acontece, mas apenas em agendas oficiais de seu governo, quando ele, por exemplo, entrega novos trens para o sistema ou inaugura uma estação. Geralmente,

A administração do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) é do governo do Estado. No fim de setembro, o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, já havia aceitado um convite semelhante e "passeou" por um trecho da rede metroferroviária de São Paulo.

O governador afirmou que mora perto do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado, no Morumbi, na zona sul da capital. Apesar disso, ele disse que irá andar de metrô ou trem, já que esses dois sistemas estão sob sua responsabilidade.

Não foi informada a data exata em que Alckmin irá usar o transporte público na semana que vem. A reportagem perguntou à sua assessoria de imprensa, durante o evento nesta quarta-feira quando isso deverá ocorrer e qual será o percurso, mas ainda não obteve a resposta.