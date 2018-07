Alckmin: Adiar reajuste de água não é ato eleitoreiro

O aumento, que valeria para os consumidores atendidos pela Sabesp e entraria em vigor agora, acabou adiado e pode vigorar somente a partir do final do ano. Entretanto, segundo o governador, esta questão não tem ligação com o governo estadual, mas sim com a própria empresa, já que caberia a ela o momento de aplicar a revisão tarifária.

"Não tem nada a ver com reeleição", garantiu Alckmin, que deve concorrer para continuar à frente do Palácio dos Bandeirantes. A Sabesp foi autorizada pelo órgão regulador do setor a subir em 5,4% o valor da conta de água, porém, já avisou os acionistas que este índice deverá ser aplicado somente em dezembro, coincidentemente, após a eleição de outubro.