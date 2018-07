Alckmin anuncia ampliação da duplicação da Tamoios O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje a ampliação do primeiro trecho de duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-99), na área de planalto. A obra que se estenderia do km 11,5 até o km 32,8, até a cidade de Paraibuna, será aumentada em 31,7 km, até o trecho do alto da serra. A duplicação da rodovia foi uma das principais promessas de campanha do governador nas eleições do ano passado.