Alckmin anuncia retomada de obras do Metrô O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta terça-feira que a licença de instalação da linha 17-Ouro, do Metrô, que será operada por meio de monotrilho e fará a ligação do aeroporto de Congonhas com a rede metroferroviária da capital, sairá na quarta-feira (21). "Ela sai amanhã, já temos a obra contratada e vamos dar a ordem de serviço", disse o tucano, ao participar do III Seminário sobre Gestão de Cidades em Tempos de Sustentabilidade, na Faap.