Alckmin apoia inspeção para veículos de fora da cidade O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou concordar com a medida que será adotada pela prefeitura de São Paulo de cobrar a taxa da inspeção veicular de carros licenciados em outros municípios mas que circulem pela cidade. "Eu acho que a medida é correta, que o veículo de fora que passa quase meio ano aqui é um veículo praticamente de São Paulo", disse, após encontro com o prefeito Fernando Haddad e com a bancada paulista de deputados federais, nesta manhã, no Palácio dos Bandeirantes.