Alckmin assina contrato da Linha Ouro do Metrô O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou hoje o contrato para a implantação da Linha 17 (Ouro), entre a Companhia do Metrô e o Consórcio Monotrilho Integração, responsável pelas obras. A nova linha será operada por meio de monotrilho e fará a ligação do aeroporto de Congonhas com a rede metroferroviária.