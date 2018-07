Alckmin assina convênio para ponte estaiada em SP

O governador inaugurou também as obras de revitalização do parque da Rocha Moutonée, de Salto, reconhecida como monumento geológico do Estado de São Paulo por ser testemunha do período de glaciação no continente. Os recursos, de R$ 1,8 milhão, foram liberados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade), ligado ao governo estadual. Alckmin entregou ainda a reforma do Centro de Cultura e Biblioteca Municipal. O governador anunciou a liberação de recursos para uma passarela sobre o rio Tietê, ligando a cidade ao Parque da Ilha, na região central.

Pinacoteca

Em Botucatu, o governador assinou convênio com a prefeitura para a reforma do prédio do antigo Fórum da cidade que abrigará a primeira Pinacoteca estadual no interior. O Estado repassará R$ 11 milhões para o município, responsável pelas obras no prédio de 2,8 mil m2, que abrigará também o Museu da Arte Contemporânea Itajahy Martins. O novo edifício deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2014, quando o prédio, projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, completa 90 anos. A parte expositiva da Pinacoteca ficará no primeiro andar - o acervo será repassado pela matriz paulistana. A expectativa é de que as atividades atraiam a população de cidades num raio de 100 quilômetros. A prefeitura assumirá o custeio da Pinacoteca.