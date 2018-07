Alckmin autoriza início das obras de Parque Tecnológico

O complexo será instalado no entorno da Avenida Engenheiro Billings, junto ao maior polo de Ciência e Tecnologia da América Latina, que abriga a Universidade de São Paulo (USP), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e o Instituto Butantan.

O governo do Estado investirá R$ 15,7 milhões na reforma e adequação do prédio que abrigará o Núcleo Central do Parque. O empreendimento, na zona oeste da capital paulista, contará com empresas de pequeno e grande porte.