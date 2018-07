Alckmin chama manifestantes de baderneiros e vândalos O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital, Fernando Haddad, criticaram ontem, em Paris, os manifestantes que depredaram ônibus e o mobiliário urbano durante os protestos contra a tarifa do transporte coletivo na noite dessa terça-feira, 11. Para o governador, as depredações foram realizadas por "vândalos e baderneiros", enquanto o prefeito criticou "aqueles que perderam" as eleições municipais, sem no entanto especificar a quem se referia.