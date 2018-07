Alckmin cobra de Dilma mais investimentos em metrô O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), cobrou nesta quinta-feira que o governo federal tenha participação direta nos investimentos de metrôs no País. "É importante a participação do governo federal. Nós poderíamos ter mais financiamento para fazer mais obras. Todos os grandes metrôs do mundo têm grande participação do governo federal", afirmou, um dia após a presidente Dilma Rousseff ter anunciado a liberação de R$ 3,1 bilhões para a construção de corredores de ônibus na capital paulista, ao lado do prefeito Fernando Haddad (PT). Na ocasião, Dilma criticou o governo de São Paulo pelo baixo investimento em metrô.