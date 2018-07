Alckmin confirma plano de resgate de líderes do PCC O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), confirmou nesta quarta-feira, 27, o plano de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) para resgatar quatro líderes da facção, incluindo Marcos Willians Camacho, o Marcola, um dos principais nomes do "partido do crime". Em entrevista à rádio Jovem Pan, ele disse confiar no trabalho da polícia paulista, que está de prontidão no entorno da Penitenciária-2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.